Речь Путина о якобы успехах в войне против Украины кремлевские каналы прервали и заменили на концерт Газманова

Путин выступил перед россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава России Владимир Путин выступил на концерте по случаю незаконной аннексии Крыма в 2014 году с обращением к россиянам. Трансляция выступления Путина на митинге-концерте внезапно прервалась на "России 24". Вместо речи президента канал включил старые кадры с концерта с выступлением Олега Газманова.
Путин рассказывал о том, что, воюя в Украине, оккупационные войска прикрывают друг друга и действуют сплоченно и что это делается, чтобы якобы "избавить украинцев от страданий и геноцида".
Крым "надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился" до 2014 года.
Далее диктатор процитировал Библию и рассказал о "героизме солдат". Вскоре трансляция по неизвестным причинам прервалась еще до ее завершения.
У РФ нет шансов
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Владимира Путина как автора войны.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на свои источники заявил, что Россия уже потеряла в войне с Украиной более 17 тысяч солдат.
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е".
Война России в Украине, 23-й день
- Во Львове несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу, также были удары в районе Львовского аэропорта.
- В ряде городов нашей страны сегодня утром были слышны взрывы. Так, около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов оккупанты нанесли авиаудар.
- Украинский ракетный комплекс "Стугна" мощным ударом уничтожил два вражеских танка.
- Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
- За последние сутки ВСУ наносили сокрушительные удары по войскам врага, которые пытались удерживать захваченные рубежи. Наши защитники частично уничтожили оккупанта и остановили продвижение вглубь Украины подразделения 437-го учебного полка и 26-го танкового полка РФ.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.