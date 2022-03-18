Речь Путина о якобы успехах в войне против Украины кремлевские каналы прервали и заменили на концерт Газманова

Путин выступил перед россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава России Владимир Путин выступил на концерте по случаю незаконной аннексии Крыма в 2014 году с обращением к россиянам. Трансляция выступления Путина на митинге-концерте внезапно прервалась на "России 24". Вместо речи президента канал включил старые кадры с концерта с выступлением Олега Газманова.

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Путин рассказывал о том, что, воюя в Украине, оккупационные войска прикрывают друг друга и действуют сплоченно и что это делается, чтобы якобы "избавить украинцев от страданий и геноцида".

Крым "надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился" до 2014 года.

Далее диктатор процитировал Библию и рассказал о "героизме солдат". Вскоре трансляция по неизвестным причинам прервалась еще до ее завершения.

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У РФ нет шансов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Владимира Путина как автора войны.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на свои источники заявил, что Россия уже потеряла в войне с Украиной более 17 тысяч солдат.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е".

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Война России в Украине, 23-й день