Путин пытается закрыть рот родственникам моряков с крейсера "Москва": натравил ФСБ

Разведка обнародовала информацию о том, как РФ "заметает следы" о погибших / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские чиновники и спецслужбы заставляют семьи моряков, которые находились на затонувшем крейсере "Москва", не разглашать информацию о их пропаже. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook.
"27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ, командовании ЧФ РФ и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", – говорится в сообщении.
В украинской разведке отметили, что узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
РФ врет о судьбе экипажа "Москвы"
- Родители срочников, погибших на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытались найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли.
- Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в больнице.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.
Предыстория
13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.