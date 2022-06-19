Путин пытается закрыть рот родственникам моряков с крейсера "Москва": натравил ФСБ

Разведка обнародовала информацию о том, как РФ "заметает следы" о погибших / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские чиновники и спецслужбы заставляют семьи моряков, которые находились на затонувшем крейсере "Москва", не разглашать информацию о их пропаже. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook.

"27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ, командовании ЧФ РФ и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", – говорится в сообщении.

В украинской разведке отметили, что узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

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РФ врет о судьбе экипажа "Москвы"

Предыстория

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.