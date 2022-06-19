Путін намагається закрити рота родичам моряків із крейсера "Москва": нацькував ФСБ

Розвідка оприлюднила інформацію про те, як РФ "замітає сліди" про загиблих / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські чиновники та спецслужби змушують сім'ї моряків, які перебували на затонулому крейсері "Москва", не розголошувати інформацію про їх зникнення. Про це повідомляє Головне управління розвідки України на своїй сторінці у Facebook.

"27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються зниклими безвісти. Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ, командуванні ЧФ РФ, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх направляють до групи психологів, медиків та юристів, спеціально створену для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків", – йдеться у повідомленні.

В українській розвідці зазначили, що дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять роз'яснювальну роботу з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

Реклама

РФ бреше про долю екіпажу "Москви"

Передісторія

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних сил України.

Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". У результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся.