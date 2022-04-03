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Оккупанты в Буче переехали танком авто с человеком внутри (фото)

Мария Дмитренко
3 апреля, 14:59
После того как российские военные покинули Бучу, там обнаружили много трупов людей

Раздавленный автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

В Буче Киевской области российские оккупанты раздавили танком автомобиль, когда внутри находился водитель.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram.

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"Автомобиль "Таврию" оккупанты раздавили вместе с водителем! Его тело до сих пор в машине!" – говорится в сообщении.

Зверства российских оккупантов