Окупанти у Бучі переїхали танком авто з людиною всередині (фото)

Роздавлений автомобіль. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бучі на Київщині російські окупанти розчавили танком автомобіль, коли всередині знаходився водій.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram.

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"Автомобіль "Таврію" окупанти розчавили разом із водієм! Його тіло досі в машині!" – йдеться у повідомленні.

Звірства російських окупантів