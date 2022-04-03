Окупанти у Бучі переїхали танком авто з людиною всередині (фото)

Роздавлений автомобіль. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бучі на Київщині російські окупанти розчавили танком автомобіль, коли всередині знаходився водій.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram.
"Автомобіль "Таврію" окупанти розчавили разом із водієм! Його тіло досі в машині!" – йдеться у повідомленні.
Звірства російських окупантів
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Українські правоохоронці врахують усі факти злочинів – за кожне знайдуть відповідача.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Ірпінь повністю перебуває під контролем законної української влади. 31 березня у звільненому від російських окупантів Ірпені поліція розпочала пошук тіл загиблих мирних жителів. Тільки за 30 березня у морг передали 14 тіл загиблих. Міська адміністрація почала пошук зниклих безвісти.