Оккупанты убивают мирных: подробности утреннего обстрела Киева

Ракета упала на Подоле / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме. Об этом сообщает в Telegram- канале пресс-служба ГСЧС Украины.

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"18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа", – говорится в сообщении.

Сообщается, что спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека, один человек погиб.

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На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава.

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