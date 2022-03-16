Оккупанты сбросили авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе – там прятались люди

Оккупанты уничтожили Драмтеатр / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города.
Об этом написал народный депутат Украины Сергей Тарута в Facebook.
"2 часа назад (около 14:30 по киевскому времени. — Ред.) прямо в сердце Мариуполя — драматический театр — рашисты сбросили сверхмощную бомбу", — написал он.
Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан. Сколько под завалами погибших, неизвестно. Сейчас идут жестокие бои.
"Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное — не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там тоже люди, детки!" — написал Тарута.
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