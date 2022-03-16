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Окупанти скинули авіабомбу на драмтеатр у Маріуполі – там ховалися люди

Юлія Гаврилюк
16 березня, 20:47
Скільки під завалами загиблих, поки що не відомо, а зараз у місті точаться жорстокі бої

Окупанти знищили Драмтеатр / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок влучення авіабомби у Маріуполі зруйновано драматичний театр. Там ховалося від обстрілу дуже багато жителів міста.

Про це написав народний депутат України Сергій Тарута у Facebook.

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"2 години тому (близько 14:30 за київським часом. – Ред.) прямо в серце Маріуполя – драматичний театр – рашисти скинули надпотужну бомбу", – написав він.

Там ховалося від обстрілів дуже багато містян. Скільки під завалами загиблих, невідомо. Наразі йдуть жорстокі бої.

"Ніхто не може дістатися завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалось в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки!" - написав Тарута.

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Ситуація в Україні 16 березня

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
  • Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.
  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.