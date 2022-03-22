Оккупанты нанесли по Броварам артиллерийский удар, есть разрушения

Бровары снова подверглись атаке / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы РФ произвели обстрел Броваров – об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 22 марта российские вооруженные силы произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области.
Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки. По предварительным данным, жертв нет.
Начато расследование
Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры Киевской области продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в Офисе генпрокурора.
Ситуация в Украине 22 марта
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