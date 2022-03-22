Окупанти завдали по Броварах артилерійського удару, є руйнування

Бровари знову зазнали атаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів — про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 22 березня російські збройні сили провели артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.

Реклама

Снаряд потрапив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські будівлі. За попередніми даними, жертв немає.

Розпочато розслідування

Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори Київської області продовжують вживати всіх заходів для документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил Російської Федерації, повідомили в Офісі генпрокурора.

Реклама

Ситуація в Україні 22 березня