Оккупанты из "Градов" и минометов два часа обстреливали Каменское (фото)

Оккупанты провели массированный обстрел наугад. / Фото: Коллаж: Сегодня
20 марта российские оккупанты в течение двух часов обстреливали село Каменское Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
Какая ситуация
Враг обстрелял село из "Градов", минометов, а также из САУ и танка.
"Уничтожено несколько зданий, другие – в огне. Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад. Без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется", – указали в администрации.
Общие потери оккупантов
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:
- личный состав – около 14 700 человек;
- танки – 476;
- боевые бронированные машины – 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерны с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что военное командование РФ пытается скрыть реальные потери, а "200-х" компенсирует "ополченцами" из т. н. "ЛДНР".