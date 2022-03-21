Оккупанты из "Градов" и минометов два часа обстреливали Каменское (фото)

Оккупанты провели массированный обстрел наугад. / Фото: Коллаж: Сегодня

20 марта российские оккупанты в течение двух часов обстреливали село Каменское Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

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Какая ситуация

Враг обстрелял село из "Градов", минометов, а также из САУ и танка.

"Уничтожено несколько зданий, другие – в огне. Российские преступники на этот раз даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад. Без крова осталось немало людей. Количество пострадавших уточняется", – указали в администрации.

Фото – Запорожская областная военная администрация.

Фото – Запорожская областная военная администрация.

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Фото – Запорожская областная военная администрация.

Общие потери оккупантов

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24 февраля по 20 марта:

личный состав – около 14 700 человек;

танки – 476;

боевые бронированные машины – 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерны с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что военное командование РФ пытается скрыть реальные потери, а "200-х" компенсирует "ополченцами" из т. н. "ЛДНР".

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