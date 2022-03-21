Окупанти з "Градів" та мінометів дві години обстрілювали Кам'янське (фото)

Окупанти провели масований обстріл навмання. / Фото: Колаж: Сьогодні
20 березня російські окупанти протягом двох годин обстрілювали село Кам’янське Запорізької області.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.
Яка ситуація
Ворог обстріляв село з "Градів", мінометів, а також із САУ і танка.
"Знищено декілька будівель, інші – у вогні. Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання. Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється", – вказали в адміністрації.
Загальні втрати окупантів
У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24 лютого до 20 березня:
- особовий склад – близько 14 700 чоловік;
- танки – 476;
- бойові броньовані машини – 1487;
- артилерійські системи – 230;
- РСЗВ – 74;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 96;
- гелікоптери – 118;
- автомобільна техніка – 947;
- кораблі, катери – 3;
- цистерни з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
- спеціальна техніка – 12.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила, що військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а "200-тих" компенсує "ополченцями" з так званих "ЛДНР".