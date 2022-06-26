Оккупантов гонят из Мариуполя на передовую

Андрющенко сообщил о колоннах военнй техники РФ, идущих через Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российских военных из оккупированного Мариуполя отправляют воевать дальше на территории Украины. В городе остаются военные только для охраны важных объектов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Четвертый день подряд через Мариуполь двигаются большие колонны военной техники в западном направлении. В городе остается ограниченный военный корпус в основном для охраны потенциальных военных объектов (порт, заводы, железная дорога). Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта не лучшая перспектива. Надеюсь большинство из них будут превращены в удобрение в украинской земле", — написал он.

Ситуация в Мариуполе

Подконтрольные россиянам паблики распространили "секретную" информацию о домах в оккупированном Мариуполе, подлежащих сносу. Сделали это для того, чтобы заманить обратно в оккупированный город людей, вынужденных уехать из-за войны.

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Ядовитый смог накрыл Приморский район 25 июня. У оккупантов нет мощностей, чтобы потушить пожар. Город на грани экологической катастрофы. Как стало известно, пожар возник на законсервированном мусорополигоне по улице Флотской. Под угрозой оказались здоровье и жизнь людей, так как в атмосферу выделяются опасные вещества.

Кроме того, оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе люди сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды.