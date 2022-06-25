Могут пострадать тысячи людей. В оккупированном Мариуполе пылает свалка (видео)

Пожар по уровню воздействия на организм относится к высшему классу опасности

У оккупантов нет средств потушить пожар в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе пылает свалка. Ядовитый смог накрыл Приморский район. У оккупантов нет мощностей, чтобы потушить пожар. Город на грани экологической катастрофы.

Об этом сообщили в горсовете Мариуполя в Telegram.

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Как стало известно, пожар возник на законсервированном мусорополигоне по улице Флотской. Под угрозой оказались здоровье и жизнь людей. Ведь в атмосферу выделяются опасные вещества – фураны, диоксины. Особенно опасен канцероген бензопирен. Он по уровню воздействия на организм относится к высшему классу опасности.

"Пожар на свалке – это результат хаотических и безграмотных действий оккупантов. Он приводит к выбросам в воздух множества химического яда, вдыхаемого тысячами жителей. Последствия могут быть катастрофическими – люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни ликвидировать пожар", – сообщил мэр Вадим Бойченко.

Он добавил, если пожар не погасить своевременно, огонь попадет в "тело" полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе.

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Мариупольцам не хватает воды

Люди, оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе, сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды. Кризис усугубляется еще и потому, что в результате установившейся жары начали пересыхать источники технической воды, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Некоторые районы вообще отрезаны от любого водоснабжения. И эта проблема на сегодня никак не решается. Потому что остается только бутылированная вода, а она есть не везде и она стоит безумные деньги для мариупольцев, которые сейчас вообще не получают никакого дохода. Поэтому они фактически остаются с проблемой лицом к лицу ", – подчеркнул Андрющенко.

По словам советника, полторалитровая бутылка обыкновенной воды сейчас стоит в Мариуполе 70 грн в пересчете на украинскую валюту.

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"Учитывая, что у мариупольцев нет никаких доходов, это неподъемная цена", – резюмировал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные сооружения под видом жилых домов . Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Сайт "Сегодня" также писал, что ежедневный быт мариупольцев полностью перешел на улицы.