Окупантів женуть із Маріуполя на передову

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Російських військових з окупованого Маріуполя відправляють воювати далі на теренах України. У місті залишаються військові лише охорони важливих об'єктів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Четвертий день поспіль через Маріуполь рухаються великі колони військової техніки в західному напрямку. У місті залишається обмежений військовий корпус здебільшого для охорони потенційних військових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів "переможними" не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту не найкраща перспектива. Сподіваюсь, більшість з них будуть перетворені на добриво в українській землі", – написав він.

Ситуація у Маріуполі

Підконтрольні росіянам пабліки поширили "секретну" інформацію про будинки в окупованому Маріуполі, що підлягають знесенню. Зробили це для того, щоб заманити назад до окупованого міста людей, змушених виїхати через війну.

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Отруйний смог накрив Приморський район 25 червня. Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу. Місто на межі екологічної катастрофи. Як стало відомо, пожежа виникла на законсервованому сміттєполігоні на вулиці Флотській. Під загрозою опинилися здоров'я та життя людей, тому що в атмосферу виділяються небезпечні речовини.

Крім того, люди, що залишилися в окупованому Росією Маріуполі, стикаються все з більшою проблемою нестачі води.