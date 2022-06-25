Можуть постраждати тисячі людей. В окупованому Маріуполі палає сміттєзвалище (відео)

Пожежа за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки

Окупанти не мають засобів загасити пожежу в Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі палає сміттєзвалище. Отруйний смог накрив Приморський район. Окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу. Місто на межі екологічної катастрофи.

Про це повідомили у міськраді Маріуполя в Telegram.

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Як стало відомо, пожежа виникла на законсервованому сміттєполігоні по вулиці Флотській. Під загрозою опинилися здоров’я та життя людей. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки.

"Пожежа на сміттезвалищі – це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів. Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними – люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу", – повідомив мер Вадим Бойченко.

Він додав, якщо пожежу не загасити вчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і потушити його буде майже не можливо, що призведе до екологічної катастрофи.

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Маріупольцям не вистачає води

Люди, які залишилися в окупованому Росією Маріуполі, стикаються все з більшою проблемою нестачі води. Криза посилюється ще й тому, що в результаті спеки, що встановилася, почали пересихати джерела технічної води, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Деякі райони взагалі відрізані від будь-якого водопостачання. І ця проблема на сьогодні ніяк не вирішується. Тому що залишається тільки бутильована вода, а вона є не скрізь і вона коштує шалені гроші для маріупольців, які зараз взагалі не отримують жодного доходу. Тому вони фактично залишаються з проблемою віч-на-віч", – наголосив Андрющенко.

За словами радника, півторалітрова пляшка звичайної води нині коштує у Маріуполі 70 грн у перерахунку на українську валюту.

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"Враховуючи, що маріупольці не мають жодних доходів, це непідйомна ціна", – резюмував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

Сайт "Сьогодні" також писав, що щоденний побут маріупольців повністю перейшов на вулиці.