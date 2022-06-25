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Оккупанты заманивают мариупольцев обратно в город циничным фейком

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 июня, 15:50
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Захватчики манипулируют сознанием людей и сеют панику среди выехавших из-за войны
Оккупанты придумали способ вернуть людей в Мариуполь.
Оккупанты придумали способ вернуть людей в Мариуполь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Подконтрольные россиянам паблики распространили "секретную" информацию о домах в оккупированном Мариуполе, подлежащих сносу. Сделали это для того, чтобы заманить обратно в оккупированный город людей, вынужденных уехать из-за войны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По его данным, информация о "сносе" домов распространяется довольно быстро и вызывает безумный резонанс среди мариупольцев в эвакуации.

"Эта информация является сознательным фейком. Проанализировав перечень зданий мы уверенно можем заявить, что менее 30 процентов из этого перечня вообще не имеют повреждений", – заявил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя объяснил, что цель распространения такой дезинформации единственная – из-за психологического влияния и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой в оккупированный Мариуполь. Ведь у россиян катастрофическая нехватка трудоспособного населения.

"Так что – не верьте. Не беспокойтесь и не поддавайтесь панике. Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России. Это работа российского ИПСО и с реалиями сноса зданий нет ничего общего", – убежден Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе пылает свалка

Ядовитый смог накрыл Приморский район 25 июня. У оккупантов нет мощностей, чтобы потушить пожар. Город на грани экологической катастрофы.

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Как стало известно, пожар возник на законсервированном мусорополигоне по улице Флотской. Под угрозой оказались здоровье и жизнь людей. Ведь в атмосферу выделяются опасные вещества – фураны, диоксины. Особенно опасен канцероген бензопирен. Он по уровню воздействия на организм относится к высшему классу опасности.

"Пожар на свалке – это результат хаотических и безграмотных действий оккупантов. Она приводит к выбросам в воздух множества химического яда, который вдыхают тысячи жителей. Последствия могут быть катастрофическими – люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни ликвидировать пожар", – сообщил мэр Вадим Бойченко.

Он добавил, если пожар не погасить своевременно, огонь попадет в "тело" полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе.

Ранее сообщалось, что оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе люди сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды.

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Сайт "Сегодня" также писал, что ежедневный быт мариупольцев полностью перешел на улицы.

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