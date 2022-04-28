На Мариуполь ночью сбросили фосфорные бомбы, нанесли около 50 авиаударов – "Азов"

Враг бомбит Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска продолжают бомбить мирные города Украины, самое сложное положение в Мариуполе, где враг этой ночью выпустил фосфорные бомбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил полк "Азов".

"Этой ночью было просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества. Для всех военных слова и действие это одно и тоже. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют", – говорится в сообщении.

В Азове отметили, что РФ тратит на военные действия в Мариуполе миллиард долларов.

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"В общем это 1111200180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, медевак, питание и прочее. Вдумайтесь эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. Это только в Мариуполе. Я не говорю об Украине в целом. Не верите в нашу статистику – спросите официальные власти на россии сколько погибло на крейсере Москва? Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", – отметили в полку.

Ситуация в Мариуполе