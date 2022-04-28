На Маріуполь уночі скинули фосфорні бомби, завдали близько 50 авіаударів – "Азов"

Враг бомбит Мариуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська продовжують бомбардувати мирні міста України, найскладніше становище у Маріуполі, де ворог цієї ночі випустив фосфорні бомби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив полк "Азов".

"Цієї ночі була просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства. Для всіх військових слова і дія це одна й теж. Тому нам важко усвідомити, чому нам обіцяють і не діють", – йдеться у повідомленні.

В Азові зазначили, що РФ витрачає на військові дії у Маріуполі мільярд доларів.

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"Загалом це 1111200180 доларів без урахування витрат на паливо, екіпірування, медевак, харчування та інше. Вдумайтеся ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Не говорю про Україну загалом. Не вірите в нашу статистику – запитайте офіційна влада на росії скільки загинуло на крейсері Москва? Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади або евакуації всіх, хто сподівається і вірить у Батьківщину. Не Маріуполь – це Україна, а Україна – це Маріуполь", – зазначили у полку.

Ситуація у Маріуполі