На Маріуполь уночі скинули фосфорні бомби, завдали близько 50 авіаударів – "Азов"

Враг бомбит Мариуполь / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупаційні війська продовжують бомбардувати мирні міста України, найскладніше становище у Маріуполі, де ворог цієї ночі випустив фосфорні бомби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив полк "Азов".
"Цієї ночі була просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти і всього, що може використати варвар проти людства. Для всіх військових слова і дія це одна й теж. Тому нам важко усвідомити, чому нам обіцяють і не діють", – йдеться у повідомленні.
В Азові зазначили, що РФ витрачає на військові дії у Маріуполі мільярд доларів.
"Загалом це 1111200180 доларів без урахування витрат на паливо, екіпірування, медевак, харчування та інше. Вдумайтеся ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Не говорю про Україну загалом. Не вірите в нашу статистику – запитайте офіційна влада на росії скільки загинуло на крейсері Москва? Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади або евакуації всіх, хто сподівається і вірить у Батьківщину. Не Маріуполь – це Україна, а Україна – це Маріуполь", – зазначили у полку.
Ситуація у Маріуполі
- 26 квітня військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.
- У місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.
- ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди слідів" приховування злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі". Вони ще в чотирьох точках міста.
- Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі" під білим прапором або були знищені.