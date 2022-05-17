На Донбассе оккупанты разбомбили немецкий завод

Россияне разбомбили обычное предприятие / Коллаж "Сегодня"

Новой целью армии России в Донецкой области стал завод стройматериалов Knauf в Бахмуте, штаб-квартира которого находится в Германии. Предприятие сейчас горит, по предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Что известно

"Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией. От ударов пострадали помещения предприятия, вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его локализовать. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько упорными являются украинцы. Выстоим. Отстоим. Отстроим", – отметил Кириленко.

Также в Бахмуте российские ракеты попали в пятиэтажный дом, откуда спасатели достали тяжело раненого 9-летнего ребенка. Известно по меньшей мере об одном погибшем в результате нового обстрела армии РФ.

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