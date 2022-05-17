На Донбасі окупанти розбомбили німецький завод

Росіяни розбомбили звичайне підприємство / Колаж "Сьогодні"
Нової ціллю армії Росії у Донецькій області став завод будматеріалів Knauf у Бахмуті, штаб-квартира якого знаходиться у Німеччині. Підприємство зараз горить, за попередніми даними, потерпілих нема.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко .
Що відомо
"Важливе для області підприємство – Knauf Україна – було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав. Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", – наголосив Кириленко.
Також у Бахмуті російські ракети вразили п'ятиповерховий будинок, звідки рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину. Також відомо щонайменше про одного загиблого в результаті нового обстрілу армії РФ.
Обстановка у регіоні
- 17 травня ЗСУ звільнили від окупантів два населені пункти в Донецькій області . Це – Вугледар та Великі Новосілки.
- Російські окупанти після серії поразок були змушені відмовитися від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
- Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область. 17 травня загарбники завдали удару по Авдіївці, а також обстрілюють Очеретинську громаду. У деяких населених пунктах немає електрики. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.