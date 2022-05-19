Мобилизированные в "ДНР" планируют массовый побег – перехват

Мобилизованные в "ДНР" планируют оставить фронт / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня
"Мобилизованный" так называемой "ДНР" вместе с подразделением и его руководством в конце мая намерены уйти с позиций. Оказалось, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения.
Новый перехват разговора оккупантов, сплошь пересыпанного матами, опубликовало в Telegram-канале Главное управление разведки Украины.
"У нас есть винтовки Мосина, это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем вам это? Это музейный экспонат. Нас называют "святые". Мы спрашиваем "почему"? Они говорят, вы ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом", – рассказал мужчина.
Также он сообщил, что на фронт их привезли неофициально, как "груз 200" и они нигде не числятся.
"Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому если скажут, что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно принудительно", – поделился он информацией.
По словам "ДНРовца", из-под Харькова недавно привезли около четырехсот таких же "воинов".
Другие перехваты телефонных разговоров
- Российский оккупант признался матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения сходить в туалет.
- Женщины оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые те творят в Украине, изменили психику солдат.
- Российские оккупанты обдумывают план, как бы не воевать в Украине. Жены захватчиков предлагают "упасть с танка", чтобы потом из госпиталя отправили домой. Кроме того, солдаты отказываются выполнять задания командиров и убивать мирных жителей.
- Жители России призывают своих солдат пытать и убивать украинских детей. Так, россиянку возмутило, что дети-беженцы отказались рисовать символику к празднованию Дня победы. Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его товарищей просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы ее разбили, другой удается пройти.