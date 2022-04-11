Мэр Мариуполя Бойченко: Россия планирует зачистить Мариуполь за 7 дней

Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские военные проводят зачистку зверств, которые они совершили в городе. Ее планируют сделать за 7 дней.
Об этом мэр рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
"Они (оккупанты – Ред.) сегодня собирают все убитые тела и зачищают улицы от этого всего, и зачищают в том числе и завалы. Мы знаем даже куда свозят эти тела, там есть специальные склады-накопители. И там дальше у них два циничных плана, говорят уже третий у них появился. Первый план – это захоранивать эти тела в братских могилах. Второй план – они подогнали мобильный крематорий, они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И третий план, говорят в Харцыске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела", – сказал Бойченко.
Он добавил, что после 21 марта, когда захоронили официально 5 тысяч тел убитых мирных жителей, то под завалами на улицах оставались тысячи тел украинцев, которые сейчас оккупанты зачистили.
Ситуация в Мариуполе
- По данным Генштаба ВСУ, в городе Мариуполе при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта.
- Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу. Также в "Азове" рассказали, что на самом деле происходит в Мариуполе.
- Министерство обороны Великобритании считает, что российские оккупанты могут атаковать Мариуполь фосфорными бомбами.
- Представители Красного Креста не могут добраться до Мариуполя уже пять дней подряд.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.