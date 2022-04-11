Мер Маріуполя Бойченко: Росія планує зачистити Маріуполь за 7 днів

Мер Бойченка розповів про загиблих у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські військові проводять зачистку звірств, які вони вчинили у місті. Її планують зробити за сім днів.

Про це мер розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

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"Вони (окупанти. – Ред.) сьогодні збирають усі вбиті тіла і зачищають вулиці від цього всього, і зачищають у тому числі і завали. Ми знаємо навіть, куди звозять ці тіла, там є спеціальні склади-накопичувачі. І там далі у них два цинічні плани, кажуть, вже третій у них з'явився. Перший план – це захороняти ці тіла в братських могилах. Другий план – вони підігнали мобільний крематорій, вони у вигляді фур стоять, там така труба, в яку вони складати планують і спалювати ці тіла, ховати свої цинічні злочини. І третій план, кажуть, у Харцизьку є великий крематорій, хочуть туди вивозити і там спалювати тіла", – сказав Бойченко.

Він додав, що після 21 березня, коли поховали офіційно 5 тисяч тіл убитих мирних жителів, то під завалами та на вулицях перебували тисячі тіл українців, які наразі окупанти зачистили.

"І сьогодні ми бачимо, що ці вулиці очищені. І ці тисячі людей, вони не встали, не пішли. Їх ховають, їх звичайно ховає цинічно свої злочини Російська Федерація, ті колабораціоністи ОПЗЖ, які сприяли цьому з початку війни і відповідно коректували цей ворожий вогонь по критично важливій інфраструктурі. Ми сьогодні це вже розуміємо", – сказав Бойченко.

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Ситуація у Маріуполі