Где живут оккупанты, устроившие резню в Буче – опубликована карта

В Сети показали адреса палачей Бучи / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети опубликовали карту, на которой указали место жительства каждого оккупанта из российской бригады, воевавшей под Киевом. Это те военные, которые жестоко убивали и насиловали мирных жителей Бучи.
Об этом сообщил эстонский дипломат Ээрик-Нийлес Кросс.
"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные 64-й мотострелковой бригады палачей Бучи на картах Google. Спасибо эстонским гикам", – написал Кросс.
На карте каждого военного РФ обозначили точкой – в документах по тому адресу они прописаны. Кроме этого, в описание добавили все паспортные данные этих "людей": ФИО, возраст, должность, табельный номер, серия и номер паспорта, дата выдачи документа.
Бучанская резня
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей – тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих белые повязки, что указывает на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и Росгвардии, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ на эти территории, чтобы документировать преступления.
- США заявили, что смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие преступления в Буче. Выявление причастных – важный приоритет для разведывательных структур США.