Где в оккупированном Мариуполе найти интернет: список улиц

Стало известно, где в Мариуполе есть интернет. Коллаж "Сегодня/Reuters"
В оккупированном Мариуполе работает доступа к Wi-Fi и 4G связи, которая находится на улице Гагарина. Также можно подключиться к мобильному интернету от оккупантского "Феникса".
Об этом в своем Telegram- канале сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Wi-Fi
Гагарина 5 (пароль 44445555).
Мобильный интернет
- ул. Курчатова;
- ул. Пашковского возле Дома молодежи;
- жилой массив "Пентагон";
- ул. Сеченова в районе бывшего тира;
- в районе плав-бассейна "Нептун";
- жилые микрорайоны 20-23;
- район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь);
- больница №2.
Ситуация в Мариуполе
- В Мариуполе сложилась критическая ситуация с лекарствами и эпидемической ситуацией. В городе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая. Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию. Кроме того, местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника еды. Для этого необходимо отстоять огромную очередь.
- Кроме того, оккупанты заставляют молодежь записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в частности в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР".
- Российские оккупанты начали выдавать пенсии от России. По данным захватчиков, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, а в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысячи гривен.
- Также сообщалось о том, что из Мариуполя вывезли на территорию так называемой "ДНР" 12 троллейбусов европейского образца, уцелевшие детские площадки и медицинскую технику.
- Кроме того, в городе оккупанты отказываются искать тела погибших гражданских, оказавшихся под завалами. Россияне сносят разрушенные дома, а затем тела вместе с мусором вывозят на полигон. Узнать, сколько мариупольцев погибло от рук агрессора, будет невозможно.