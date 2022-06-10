Где в оккупированном Мариуполе найти интернет: список улиц

Стало известно, где в Мариуполе есть интернет. Коллаж "Сегодня/Reuters"

В оккупированном Мариуполе работает доступа к Wi-Fi и 4G связи, которая находится на улице Гагарина. Также можно подключиться к мобильному интернету от оккупантского "Феникса".

Об этом в своем Telegram- канале сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Wi-Fi

Гагарина 5 (пароль 44445555).

Мобильный интернет

ул. Курчатова;

ул. Пашковского возле Дома молодежи;

жилой массив "Пентагон";

ул. Сеченова в районе бывшего тира;

в районе плав-бассейна "Нептун";

жилые микрорайоны 20-23;

район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь);

больница №2.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе сложилась критическая ситуация с лекарствами и эпидемической ситуацией. В городе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая. Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию. Кроме того, местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника еды. Для этого необходимо отстоять огромную очередь.

Кроме того, оккупанты заставляют молодежь записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в частности в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР".

Российские оккупанты начали выдавать пенсии от России. По данным захватчиков, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, а в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысячи гривен.

Также сообщалось о том, что из Мариуполя вывезли на территорию так называемой "ДНР" 12 троллейбусов европейского образца, уцелевшие детские площадки и медицинскую технику.