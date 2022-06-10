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Где в оккупированном Мариуполе найти интернет: список улиц

Наталья Магдык
10 июня, 13:44
Чтобы жители захваченного российскими войсками Мариуполя оставались на связи со своими родными и близкими, Андрющенко рассказал, где в городе работает интернет

Стало известно, где в Мариуполе есть интернет. Коллаж "Сегодня/Reuters"

В оккупированном Мариуполе работает доступа к Wi-Fi и 4G связи, которая находится на улице Гагарина. Также можно подключиться к мобильному интернету от оккупантского "Феникса".

Об этом в своем Telegram- канале сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Wi-Fi

Гагарина 5 (пароль 44445555).

Мобильный интернет

  • ул. Курчатова;
  • ул. Пашковского возле Дома молодежи;
  • жилой массив "Пентагон";
  • ул. Сеченова в районе бывшего тира;
  • в районе плав-бассейна "Нептун";
  • жилые микрорайоны 20-23;
  • район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь);
  • больница №2.

Ситуация в Мариуполе

  • В Мариуполе сложилась критическая ситуация с лекарствами и эпидемической ситуацией. В городе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая. Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию. Кроме того, местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника еды. Для этого необходимо отстоять огромную очередь.
  • Российские оккупанты начали выдавать пенсии от России. По данным захватчиков, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, а в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысячи гривен.
  • Кроме того, в городе оккупанты отказываются искать тела погибших гражданских, оказавшихся под завалами. Россияне сносят разрушенные дома, а затем тела вместе с мусором вывозят на полигон. Узнать, сколько мариупольцев погибло от рук агрессора, будет невозможно.