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Де в окупованому Маріуполі знайти інтернет: перелік вулиць

Наталія Магдик
10 червня, 13:44
Щоб мешканці захопленого російськими військами Маріуполя залишалися на зв'язку зі своїми рідними та близькими, Андрющенко розповів, де у місті працює інтернет

Стало відомо, де в Маріуполі є інтернет. Коллаж "Сегодня/Reuters"

В окупованому Маріуполі працює доступ до Wi-Fi та 4G зв'язку, що знаходиться на вулиці Гагаріна. Також можна підключитись до мобільного інтернету від окупантського "Фенікса".

Про це у своєму Telegram- На каналі повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Wi-Fi

Гагаріна 5 (пароль 44445555).

Мобільний інтернет

  • вул. Курчатова;
  • вул. Пашковського біля Будинку молоді;
  • житловий масив "Пентагон";
  • вул. Сєченова в районі колишнього тиру;
  • у районі плав-басейну "Нептун";
  • житлові мікрорайони 20-23;
  • район Свято-Миколаївського храму (Блакитна Церква);
  • лікарня №2.

Ситуація у Маріуполі

  • У Маріуполі склалася критична ситуація з ліками та епідемічною ситуацією. В місті існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані з травня. Медичні послуги у Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу. При цьому великий спалах холери в Маріуполі ще більше посилить ситуацію. Крім того, місцеві жителі змушені боротися за гуманітарну допомогу через відсутність іншого джерела їжі. Для цього необхідно відстояти величезну чергу.
  • Російські окупанти почали видавати пенсії від Росії . За даними загарбників, зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів, а у перерахунку на гривню пенсія становить 2,6 тисяч гривень.
  • Крім того, у місті окупанти відмовляються шукати тіла загиблих цивільних , що опинилися під завалами. Росіяни зносять зруйновані будинки, а потім тіла разом зі сміттям вивозять на полігон. Дізнатися, скільки маріупольців загинуло від рук агресора, буде неможливо.