"Это был еще один день, приближающий нас всех к нашей победе": Зеленский подвел итоги 26 дня войны

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

"Завершился 26-й день полномасштабной войны. После 8 лет агрессии на востоке нашего государства враг понемногу пытается шевелиться, где-то перейти в наступление, где-то захватить нашу дорогу, где-то переправиться через реку. Украинская армия — молодцы! Отбивает эти попытки и сдерживает оккупантов. В эти сутки российские войска нанесли удар "градами" по Житомирской области. Они получили достойный ответ. В Харьковской области под Чугуевом сбит очередной вражеский самолет. Наши военные уже насобирали столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели также пустота? Я сказал также не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца и вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми. В Харькове был убит Борис Романченко — бывший узник нацистских концлагерей. Ему было 96 лет. Вдумайтесь – сколько всего он прошел! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенемюнде и Берген-Бельзен – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит русским снарядом, который ударил по обычной харьковской многоэтажке. С каждым днем этой войны все очевиднее, что это у них такая "денацификация". В Херсоне оккупанты стреляли по людям, которые вышли мирно без оружия на митинг за свою свободу. За нашу свободу. Российские военные даже не знают, что это такое иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных на позор. В Запорожской области попала под обстрел колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детишек госпитализированы. Двое — в тяжелом состоянии. В течение дня работали восемь гуманитарных коридоров. Киевская, Донецкая и Луганская области. Ворзель, Буча, Великая Дымерка, Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и Кременная. Спасли 8 тысяч 57 человек. Всем спасибо, кто это делал, кто работал ради людей. Удалось также доставить и 200 тонн гуманитарной помощи. Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Координируем наши позиции накануне важных саммитов в Европе. 24 марта состоятся встречи Большой семерки лидеров государств НАТО и Евросоюза. Наша позиция точно прозвучит. Прозвучит, поверите мне, крепко. Подписал указ о награждении орденами и медалями 105 наших воинов. Благодарен каждому из них. 7 из них, к сожалению, посмертно. Это был день тяжких событий. Тяжких выводов. Но это был еще один день, который приближает нас всех к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!", — сказал Зеленский.