Эпидемия какая-то! У оккупантов на Донбассе массово повзрывались склады боеприпасов (видео)

На Донбассе горят склады с боеприпасами / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы на складе боеприпасов, после чего начался пожар. Об этом сообщают соцсети.

В сети сообщают о детонации припасов и видят "фейерверки". Взрывы начались сегодня ночью 02:30 за пределами города, столб дыма поднялся на несколько метров. В Шахтерске из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, пока только в черте города.

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Также сообщается о 26 взрывах в оккупированном еще с 2014 года Алчевске.

"Насчитали уже не менее 26 прилетов. Прилетает на заброшенный пивзавод. Сейчас детонирует гуманитарный кефир и сосиски "филейные", – говорится в сообщении.

Также этой ночью было не спокойно в Торезе, Харцызске, Кировском, Иловайске, Торезе и Калининском районе Донецка.

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Ситуация с боеприпасами у россиян

9 июля ВСУ разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара по врагу в городе раздаются взрывы – у врага детонируют боеприпасы.

5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.

27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.