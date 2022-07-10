Эпидемия какая-то! У оккупантов на Донбассе массово повзрывались склады боеприпасов (видео)

На Донбассе горят склады с боеприпасами / Фото: Коллаж: Сегодня
В оккупированном Шахтерске прогремели взрывы на складе боеприпасов, после чего начался пожар. Об этом сообщают соцсети.
В сети сообщают о детонации припасов и видят "фейерверки". Взрывы начались сегодня ночью 02:30 за пределами города, столб дыма поднялся на несколько метров. В Шахтерске из-за пожаров и взрывов даже объявили эвакуацию, пока только в черте города.
Также сообщается о 26 взрывах в оккупированном еще с 2014 года Алчевске.
"Насчитали уже не менее 26 прилетов. Прилетает на заброшенный пивзавод. Сейчас детонирует гуманитарный кефир и сосиски "филейные", – говорится в сообщении.
Также этой ночью было не спокойно в Торезе, Харцызске, Кировском, Иловайске, Торезе и Калининском районе Донецка.
Ситуация с боеприпасами у россиян
- 9 июля ВСУ разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара по врагу в городе раздаются взрывы – у врага детонируют боеприпасы.
- 5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.
- 27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.
- 16 июня произошло возгорание склада боеприпасов во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь.