В Луганской области феерично пылает и взрывается арсенал оккупантов

Вечером пришло сообщение из Луганской области о том, что там загорелся очередной склад боеприпасов российских оккупантов.
О происшествии сообщил телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
Возгорание произошло во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь. Причины возгорания независимые источники не называют. По мнению местных пропагандистских ресурсов, возгорание произошло в результате нанесения ВСУ ракетного удара.
Местные жители сообщают о сильных взрывах. Детонация продолжается уже несколько часов.
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