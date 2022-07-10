Епідемія якась! У окупантів на Донбасі масово вибухали склади боєприпасів (відео)

На Донбасі горять склади з боєприпасами / Фото: Колаж: Сьогодні
В окупованому Шахтарську прогриміли вибухи на складі боєприпасів, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють соц мережі .
У мережі повідомляють про детонацію запасів і бачать "феєрверки". Вибухи почалися сьогодні вночі 02:30 за межами міста, стовп диму здійнявся на кілька метрів. У Шахтарську через пожежі та вибухи навіть оголосили евакуацію, поки що лише в межах міста.
Також повідомляється про 26 вибухів в окупованому ще з 2014 року Алчевську.
"Нарахували вже не менше 26 прильотів. Прилітає на покинутий пивзавод. Наразі детонує гуманітарний кефір та сосиски "філійні", – йдеться у повідомленні.
Також цієї ночі було не спокійно у Торезі, Харцизьку, Кіровському, Іловайську, Торезі та Калінінському районі Донецька.
Ситуація з боєприпасами у росіян
- 9 липня ЗСУ розгромили російських окупантів у Чорнобаївці. Після ранкового удару по ворогові у місті лунають вибухи – у ворога детонують боєприпаси .
- 5 липня у Кадіївці Луганської області горів склад російських окупантів. Вогонь було видно з різних частин міста.
- 27 червня на Луганщині зайнялися склади боєприпасів російських окупантів. Це сталося в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту.
- 16 червня сталося займання складу боєприпасів у тимчасово окупованому населеному пункті Красний Луч.