Даешь новую серию! В Чернобаевке мощные взрывы, в небе столбы дыма (фото, видео)

ВСУ в очередной раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара по врагу в городе раздаются взрывы – у врага детонируют боеприпасы.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram – канале.
"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", – написал Братчук.
В тоже время соцсети сообщают о том, что в Чернобаевке предположительно горит склад боеприпасов оккупантов.
"В Херсонской области что-то сильно горит, присутствует сильный запах гари в воздухе, детали уточняются", – сообщают херсонцы.
Также нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что по его информации в городе горит склад оккупантов.
"Чернобаевка! Очень мощные взрывы. По моей информации, горит склад боеприпасов и очень много техники рашистов", – написал он в своем Telegram.
Кроме того, этой ночью пылали и взрывались склады оккупантов в Харцызске и Кадиевке.
Ситуация с боеприпасами у россиян
- 8 июля в оккупированном Россией Шахтерске ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов.
- 5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.
- 27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.
- 16 июня произошло возгорание склада боеприпасов во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь.