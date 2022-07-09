Даешь новую серию! В Чернобаевке мощные взрывы, в небе столбы дыма (фото, видео)

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по складам оккупантов под Херсоном

ВСУ уничтожили склады оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ в очередной раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. После утреннего удара по врагу в городе раздаются взрывы – у врага детонируют боеприпасы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram – канале.

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"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисты", – написал Братчук.

В тоже время соцсети сообщают о том, что в Чернобаевке предположительно горит склад боеприпасов оккупантов.

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"В Херсонской области что-то сильно горит, присутствует сильный запах гари в воздухе, детали уточняются", – сообщают херсонцы.

Также нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что по его информации в городе горит склад оккупантов.

"Чернобаевка! Очень мощные взрывы. По моей информации, горит склад боеприпасов и очень много техники рашистов", – написал он в своем Telegram.

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Кроме того, этой ночью пылали и взрывались склады оккупантов в Харцызске и Кадиевке.

Ситуация с боеприпасами у россиян

8 июля в оккупированном Россией Шахтерске ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов.

5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.

27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.