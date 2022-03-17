Дома людей, которые разрушили оккупанты, будут восстановлены — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Видео появилось в Telegram-канале главы государства.

"Наконец удалось освободить из плена мэра Мелитополя. Нашего украинского Мелитополя, который не подчинился и не подчинится оккупантам. Иван Федоров на свободе. Говорил с ним сегодня. Российские военные похитили его еще 11 марта, пытались склонить к коллаборации. Но наш парень выдержал. Не сдался. Как выдерживаем мы все. Вы все. Как мы все не сдаемся. Потому что мы — украинцы. И всегда защищаем своих и свое.

Сегодня в Бердянске снова состоялась акция протеста. Протеста против оккупантов из Российской Федерации. Тысячи храбрых мирных людей вышли против вооруженных российских военных. И сказали им все – все, чего они заслуживают. Это очень важно. Знаю, сложно. Но важно и то, что они услышали от наших людей, в том числе и на русском языке, четкое и однозначное: оккупанты, идите домой. Такая возможность пока еще есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен. Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне. Не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа, будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах, вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить. Я обращаюсь специально к срочникам, которых бросили в котел этой войны. Чужой войны. И к остальным российским солдатам, у которых еще работает инстинкт самосохранения. Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя, на нашей земле.

Гуманитарные коридоры в среду, к сожалению, не работали. Российские военные не прекращали обстрелов, не гарантировали безопасности. Мы готовы обеспечивать тишину. Мы готовы вывозить людей и направлять гуманитарные грузы. Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас. Под то, что для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили. Мы забираем мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск. Забираем в Запорожье. Всего за сутки удалось перевезти более 6 тысяч мариупольцев, из них более 2 тысяч – дети.

Российские военные пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пятеро украинцев ранены, из них двое детей. В Чернигове оккупанты обстреляли мирных людей, которые просто стояли в очереди за хлебом. Представьте себе. Десять погибших.

В Мариуполе, в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там прятались от обстрелов сотни людей. Здание разрушено. Количество погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью.

Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?

Мы не забудем каждого, чью жизнь забрали оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством. Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?

Говорил сегодня об этом в выступлении перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Украина получила мощную поддержку от наших американских друзей. И я благодарен президенту Байдену за это. Благодарен за лидерство, которое сплотило демократический мир. Но война не прекращается. Военные преступления России не прекращаются. Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Поэтому нужны новые пакеты санкций против России. Мир должен, наконец, признать официально, что Россия стала государством-террористом. А главное — Украина должна получить большую поддержку. Еще большую, чем мы получаем сейчас. Системы противовоздушной обороны. Самолеты. Достаточное количество летального оружия и боеприпасов, чтобы останавливать российских оккупантов. Именно в этом выступлении в Конгрессе я обратился и к США, и ко всем ответственным государствам по созданию нового объединения U-24. Нового союза, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированную ответ мира. Быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а за первые 24 часа от нападения.

Мы не можем больше доверять имеющимся институтам. Мы не можем надеяться на то, что бюрократы в международных организациях изменятся так быстро. Поэтому мы должны искать новых гарантий. Создавать новые инструменты. Брать тех, кто имеет храбрость, и делать то, чего требует справедливость. Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление. Не только оборона.

Даже в такое время – крупнейшего испытания для Украины — мы смогли присоединиться к европейской энергосети. Теперь Украина может пользоваться перетоками электричества из Евросоюза. Мы шли к этому десятки лет. Наконец состоялось! Я благодарен всем энергетикам нашей страны, всем, кто работал на этот результат.

Мы уже работаем над программами восстановления нашей страны после войны. Я обещаю каждому, каждому украинцу, который потерял свой дом, который потерял свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно. Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки. Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину.

В течение дня говорил с друзьями Украины – президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку. Договорились о новых шагах ради мира для нашей страны. В разговоре с премьер-министром Ирландии выразил соболезнования из-за убийства российскими военными ирландского гражданина – журналиста Пьера Закржевского. Говорил также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Договорились о поддержке наших граждан, временных переселенцев. Утром в четверг буду выступать перед немецким парламентом. Продолжу бороться за еще большую поддержку для Украины, за еще большее давление на Россию. Ради нашей общей победы, ради мира для нас. Ради мира для нас делегация Украины говорит с делегацией России. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины: переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах абсолютно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", — сказал президент.