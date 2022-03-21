Через Сумскую область вглубь Украины пролетела большая группа самолетов РФ — глава ОВА

Оккупанты летели через область 20 марта/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что через территорию области пролетела большая группа самолетов со стороны российских оккупантов вглубь Украины.

Об этом стало известно из видеообращения Живицкого.

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"Большое количество самолетов со стороны России через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта — Ред.) вглубь Украины", — сказал Живицкий.

Кроме того, он отметил, что украинские военные в воскресенье нанесли оккупантам существенные потери, уничтожив, в том числе, и российский танк "Черный орел".

"Работала артиллерия, была уничтожена часть колонны российской техники... Был уничтожен супермодный танк — "Черный орел", россияне рассказывают, что оборудованный современными средствами защиты. Этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен", — сообщил Живицкий.

Озвучены потери оккупантов на войне

В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 по 20.03:

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личный состав – около 14700 человек;

танки ‒ 476;

боевые бронированные машины ‒ 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли, катера – 3;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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