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Через Сумщину вглиб України пролетіла велика група літаків РФ — голова ОВА

21 березня, 03:57
Окупанти й далі прориваються до нашої країни

Окупанти летіли через область 20 березня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що через територію області пролетіла велика група літаків з боку російських окупантів углиб України.

Про це сталося відомо з відеозвернення Живицького.

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Деталі

"Велика кількість літаків з боку Росії через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня — Ред.) вглиб України", — сказав Живицький.

Крім того, він зазначив, що українські військові в неділю завдали окупантам суттєвих втрат, знищивши, зокрема, і російський танк "Чорний орел".

"Працювала артилерія, була знищена частина колони російської техніки... Був знищений супермодний танк – "Чорний орел", росіяни розповідають, що обладнаний сучасними засобами захисту. Цей танк був уражений з першого пострілу і фактично знищений", — повідомив Живицький.

Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

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  • особовий склад – близько 14700 осіб;
  • танки – 476;
  • бойові броньовані машини – 1487;
  • артилерійські системи – 230;
  • РСЗВ – 74;
  • засоби ППО – 44;
  • літаки – 96;
  • вертольоти – 118;
  • автомобільна техніка – 947;
  • кораблі, катери – 3;
  • цистерн із ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
  • спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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