Через Сумщину вглиб України пролетіла велика група літаків РФ — голова ОВА

Окупанти летіли через область 20 березня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що через територію області пролетіла велика група літаків з боку російських окупантів углиб України.
Про це сталося відомо з відеозвернення Живицького.
Деталі
"Велика кількість літаків з боку Росії через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня — Ред.) вглиб України", — сказав Живицький.
Крім того, він зазначив, що українські військові в неділю завдали окупантам суттєвих втрат, знищивши, зокрема, і російський танк "Чорний орел".
"Працювала артилерія, була знищена частина колони російської техніки... Був знищений супермодний танк – "Чорний орел", росіяни розповідають, що обладнаний сучасними засобами захисту. Цей танк був уражений з першого пострілу і фактично знищений", — повідомив Живицький.
Озвучені втрати окупантів у війні
У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:
- особовий склад – близько 14700 осіб;
- танки – 476;
- бойові броньовані машини – 1487;
- артилерійські системи – 230;
- РСЗВ – 74;
- засоби ППО – 44;
- літаки – 96;
- вертольоти – 118;
- автомобільна техніка – 947;
- кораблі, катери – 3;
- цистерн із ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;
- спеціальна техніка – 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.