"Азовсталь" снова штурмуют: завод окутал густой черный дым (видео)

Оккупанты продолжают атаковать "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в захваченном Мариуполе. 11 мая войска РФ снова обстреляли завод. В результате чего в небе появился густой черный дым.

Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, взошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", – написал он.

Стоит отметить, что накануне глава так называемой "ДНР" Пушилин, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что гражданские лица покинули территорию завода "Азовсталь" и у сил "ДНР" теперь развязаны руки.

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