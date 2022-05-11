"Азовсталь" знову штурмують: завод огорнув густий чорний дим (відео)

Окупанти продовжують атакувати "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у захопленому Маріуполі. 11 травня війська РФ знову обстріляли завод. Внаслідок чого в небі з'явився густий чорний дим.

Відповідне відео опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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"Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю. Ось що мав на увазі Пушилін про розв'язані руки", – написав він.

Варто зазначити, що напередодні глава так званої "ДНР" Пушилін заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", що цивільні особи покинули територію заводу "Азовсталь" і у сил "ДНР" тепер розв'язані руки.

Ситуація у Маріуполі

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