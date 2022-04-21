"Азов" уничтожил танк оккупантов, которые зверствовали в Буче (видео)

Уничтоженный танк оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой "V". По их словам, эта техника могла быть в городе Буча под Киевом, где оккупанты жестоко расправлялись с гражданским населением.

Об этом сообщает полк "Азов" в Telegram.

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"Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, замучили гражданское население. Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения", – говорится в сообщении.

Зверства оккупантов под Киевом