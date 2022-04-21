"Азов" знищив танк окупантів, які звірствували у Бучі (відео)

Знищений танк окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Захисники Маріуполя виявили у місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". За їхніми словами, ця техніка могла бути у місті Буча під Києвом, де окупанти жорстоко розправлялися з цивільним населенням.

Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.

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"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, ґвалтували, катували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому дотла місті, де досі залишається близько ста тисяч населення", – йдеться у повідомленні.

Звірства окупантів під Києвом