"Азов" знищив танк окупантів, які звірствували у Бучі (відео)

Знищений танк окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Захисники Маріуполя виявили у місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". За їхніми словами, ця техніка могла бути у місті Буча під Києвом, де окупанти жорстоко розправлялися з цивільним населенням.
Про це повідомляє полк "Азов" у Telegram.
"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, ґвалтували, катували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому дотла місті, де досі залишається близько ста тисяч населення", – йдеться у повідомленні.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким на вигляд років по 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- До того ж окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.