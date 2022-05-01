"Азов" показал видео эвакуации людей из Мариуполя

Из Мариуполя эвакуировали людей / Коллаж "Сегодня"
В Сети появились уникальные кадры спасения людей в Мариуполе. Важную часть работы выполнили украинский офицер Денис Прокопенко и полк "Азов".
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
- 26 апреля военные РФ сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь.
- В городе оккупанты заставляют мужчин разбирать завалы и копать братские могилы за еду. В городе недоступна медицинская помощь.
- ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
- Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали", а еще в четырех точках города.
- Олег Жданов в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли с "Азовстали" под белым флагом, или были уничтожены.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай допускает, что президент РФ Владимир Путин, будучи психически нестабильным, не даст людям выйти из окружения в Мариуполе.