"Азов" показал видео эвакуации людей из Мариуполя

Из Мариуполя эвакуировали людей / Коллаж "Сегодня"

В Сети появились уникальные кадры спасения людей в Мариуполе. Важную часть работы выполнили украинский офицер Денис Прокопенко и полк "Азов".

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Многие работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

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