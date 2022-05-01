"Азов" показав відео евакуації людей з Маріуполя

З Маріуполя евакуювали людей / Колаж "Сьогодні"
У Мережі з'явилися унікальні кадри порятунку людей в Маріуполі. Важливу частину роботи виконали український офіцер Денис Прокопенко та полк "Азов".
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Багато хто працював для того, щоб це стало можливим. Робота продовжуватиметься, поки ми не врятуємо всіх наших людей", – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Маріуполі
- 26 квітня військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.
- У місті окупанти змушують чоловіків розбирати завали та копати братські могили за їжу. У місті недоступна медична допомога.
- ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
- Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові в Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі", а ще в чотирьох точках міста.
- Олег Жданов в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на YouТube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя або вийшли з "Азовсталі" під білим прапором, або були знищені.
- Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що президент РФ Володимир Путін через психічну нестабільність не дасть людям вийти з оточення в Маріуполі.