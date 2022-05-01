"Азов" показав відео евакуації людей з Маріуполя

З Маріуполя евакуювали людей / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилися унікальні кадри порятунку людей в Маріуполі. Важливу частину роботи виконали український офіцер Денис Прокопенко та полк "Азов".

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Багато хто працював для того, щоб це стало можливим. Робота продовжуватиметься, поки ми не врятуємо всіх наших людей", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Маріуполі

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