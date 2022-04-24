Арестович: Россия лупит по "Азовстали" из всего, что может стрелять

Алексей Арестович рассказал об активизации атак на Мариуполь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя стало 23 апреля. Россия атаковала украинских военных на "Азовстали" из всего оружия, с которого могла.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Сегодня один из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя – лупят по "Азовстали" из всего, что только есть. Сказали, что не будут штурмовать и стреляют с моря, с воздуха, с суши, с танков", – рассказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что не знает, удалась ли 23 апреля эвакуация из Мариуполя.

Днем 23 апреля Арестович сообщал, что оккупационные войска возобновили авиаудары по "Азовстали" и будут пытаться штурмовать его территорию. В то же время украинские защитники держат оборону и делают контрвылазки.

Украина не готова к военному пути деблокады Мариуполя

Украина пока не готова к военной разблокировке Мариуполя. Военные, которые заблокированы на "Азовстали", это понимают. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 23 апреля.

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По словам президента, Украина имеет полное моральное право на проведение военных операций по работе своих городов. Однако для того, чтобы спасти Мариуполь, пока не хватает средств.

"Имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы", – сказал Зеленский.

Днем ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление украинских войск для освобождения Мариуполя от оккупантов состоится с вероятностью 101%.

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