Арестович: Росія лупить по "Азовсталі" з усього, що може стріляти

Олексій Арестович розповів про загострення атак на Маріуполь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Одним з найважчих днів у обороні Маріуполя стало 23 квітня. Росія атакувала українських військових на "Азовсталі" зі всієї зброї, з якої могла.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Сьогодні один із найважчих днів в обороні Маріуполя – б'ють по "Азовсталі" з усього, що тільки є. Сказали, що не штурмуватимуть і стріляють з моря, з повітря, з суші, з танків", – розповів Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що не знає, чи вдалася 23 квітня евакуація із Маріуполя.

Вдень 23 квітня Арестович повідомляв, що окупаційні війська відновили авіаудари по "Азовсталі" та будуть намагатися штурмувати його територію. Водночас українські захисники тримають оборону та роблять контрвилазки.

Україна не готова до військового шляху деблокади Маріуполя

Україна поки не готова до військового розблокування Маріуполя. Військові, які заблоковані на "Азовсталі", це розуміють. Про це заявив президент Володимир Зеленський 23 квітня.

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За словами президента, Україна має повне моральне право на проведення військових операцій із роботи своїх міст. Проте для того, щоб урятувати Маріуполь, поки що не вистачає коштів.

"Маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: з військового розблокування ми не готові", – сказав Зеленський.

Напередодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступ українських військ для звільнення Маріуполя від окупантів відбудеться з ймовірністю 101%.

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