Российские оккупанты сорвали эвакуацию людей из Мариуполя

В то же время военные РФ подали свои автобусы и увезли жителей города на оккупированную территорию

Сегодня днем, 23 апреля, должен был заработать гуманитарный коридор из Мариуполя / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты вновь сорвали эвакуацию из Мариуполя. Люди ждали автобусы, однако к ним приехали российские военные, которые приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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Россияне приказали мариупольцам разойтись

"В 11:00 возле ТЦ "Порт-Сити" собрались по меньшей мере 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел", – говорится в сообщении.

Перевезли обманом на оккупированную территорию

В то же время оккупанты подали автобусы возле ТЦ "Метро" (200 метров от согласованной точки эвакуации) и начали погрузку.

"После погрузки мариупольцам объявили, что "эвакуация" будет только в Докучаевске (Донецкая область), то есть на оккупированную территорию. Выйти из автобуса людям не разрешили. В ответ на вопрос, почему так, оккупанты ответили: "Националисты обстреляли точку эвакуации"", – говорится в сообщении.

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Telegram-канал AntiKugut Mariupol_AZOV сообщает, что более двух сотен людей отправили на оккупированную территорию на "фильтрацию".

"Эвакуация с Левого берега. Как думаете что произошло? Правильно. Они дали типа "коридор" и начали артобстрел, а в течении дня нанесли 6 авиаударов. А потом удивлённо сказали "а почему никто не вышел?"", – говорится в сообщении.

Что известно про эвакуацию из Мариуполя

Сегодня днем, 23 апреля, должен был заработать гуманитарный коридор из Мариуполя. Точка сбора — на кольце возле торгового центра "Порт-Сити".

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"Есть вероятность, что мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Так что утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение", – сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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