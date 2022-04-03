Арестович показал списки частей РФ, совершивших зверские преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

Алексей Арестович назвал части РФ, которые совершили военные преступления под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
Соответствующий список Арестович разместил в своем Telegram-канале.
Список частей и подразделений
- 64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";
- 5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";
- 331 ВДП 98 ВДД;
- 37 ВДП 106 ВДД;
- 104 и 234 ДШП 76 ДШД;
- 14 и 45 ОБСпН;
- 63 ОПОН Росгвардии;
- 155 ОБрМП "Тихокеанского флота".
Зверства русских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.