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Арестович показал списки частей РФ, совершивших зверские преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

София Ковнир
3 апреля, 22:36
Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы

Алексей Арестович назвал части РФ, которые совершили военные преступления под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.

Соответствующий список Арестович разместил в своем Telegram-канале.

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Список частей и подразделений

  • 64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";
  • 5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";
  • 331 ВДП 98 ВДД;
  • 37 ВДП 106 ВДД;
  • 104 и 234 ДШП 76 ДШД;
  • 14 и 45 ОБСпН;
  • 63 ОПОН Росгвардии;
  • 155 ОБрМП "Тихокеанского флота".

Зверства русских оккупантов под Киевом

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