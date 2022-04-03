Арестович показал списки частей РФ, совершивших зверские преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

Алексей Арестович назвал части РФ, которые совершили военные преступления под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.

Соответствующий список Арестович разместил в своем Telegram-канале.

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Список частей и подразделений

64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";

5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";

331 ВДП 98 ВДД;

37 ВДП 106 ВДД;

104 и 234 ДШП 76 ДШД;

14 и 45 ОБСпН;

63 ОПОН Росгвардии;

155 ОБрМП "Тихокеанского флота".

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