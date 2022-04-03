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Арестович показав списки частин РФ, які вчинили звірячі злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені

Софія Ковнір
3 квітня, 22:36
Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київщини, які раніше були окуповані

Олексій Арестович назвав частини РФ, які скоїли військові злочини під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які вчинили військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Відповідний список Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.

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Список частин та підрозділів

  • 64 ОМСБр 35 армії "Східного військового округу";
  • 5 ВТБР 36 армії "Східного військового округу";
  • 331 ВДП 98 ВДД;
  • 37 ВДП 106 ВДД;
  • 104 та 234 ДШП 76 ДШД;
  • 14 і 45 ОБСпН;
  • 63 ОПОН Росгвардії;
  • 155 ОБрМП "Тихокеанського флоту".

Звірства російських окупантів під Києвом

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