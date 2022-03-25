Аброськин предложил оккупантам взять его в плен в обмен на жизни детей в Мариуполе

Вячеслав Аброськин предложил взять его в плен взамен на спасение детей в Мариуполе. Фото: ZN.UA, коллаж "Сегодня"

Экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.

Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook.

Реклама

По его словам, на сегодняшний день в полностью разрушенном Мариуполе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, то они погибнут в ближайшие дни, поэтому время идет на часы.

В результате Аброськин обратился к российским оккупантам с просьбой дать возможность вывести детей из Мариуполя, а вместо еще живых детей он предложил себя. Так, бывший заместитель главы Нацполиции попросил впустить его в город для сбора детей и организации их вывоза. Он заявил, что ему нужно три дня побыть в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми Аброськин сдастся в плен.

"Я – генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному, и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе", – подчеркнул Аброськин.

Оккупанты убивают детей, а люди умирают от голода: что происходит в Мариуполе

В Донецкой области российские оккупанты убили еще двоих детей. В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме того, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Реклама

За 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – шесть человек. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненый в Луганской области.