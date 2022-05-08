10 тысяч жителей в братских могилах. В Мариуполе оккупанты пытаются скрыть свои преступления

По словам Самойленко, украинских военных в братских могилах нет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе зафиксировали по меньшей мере три братских могилы длиной в несколько сотен метров, в которых похоронены около 10 тысяч мирных жителей города. Об этом рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко на брифинге с "Азовстали.

"Мне известно о массовых захоронениях в окрестностях Мариуполя мирных жителей, но не военных. Эту информацию я получил по спутниковым снимкам и данным местных жителей. Речь идет об огромных братских могилах – несколько сотен метров в длину. Суммарно в них могут быть похоронены почти 10 тысяч человек. Это почти подтвержденные факты – их подтверждают спутниковые снимки", – рассказал он.

Ситуация в Мариуполе