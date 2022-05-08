10 тисяч мешканців у братських могилах. У Маріуполі окупанти намагаються приховати свої злочини

За словами Самойленка, українських військових у братських могилах немає / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі зафіксували щонайменше три братські могили завдовжки кілька сотень метрів, у яких поховано близько 10 тисяч мирних жителів міста. Про це розповів офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко на брифінгу з "Азовстали.
"Мені відомо про масові поховання на околицях Маріуполя мирних жителів, але не військових. Цю інформацію я отримав із супутникових знімків та даними місцевих жителів. Йдеться про величезні братські могили – кілька сотень метрів завдовжки. Сумарно в них можуть бути поховані майже 10 тисяч людей. Це майже підтверджені факти – їх підтверджують супутникові знімки", – розповів він.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші , розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди" приховування злочинів, а російська пропаганда разом із "офіційними органами т.з "ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними .
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб , насамперед жінок та дітей. В даний час готується другий етап евакуації , щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі. Наразі напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучено впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполі після евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Крім того, українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.