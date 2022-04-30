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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Закаленный Афганистаном и Донбассом: история полковника медслужбы, Героя Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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30 апреля, 11:40
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За обеспечение медицинской помощи военным ему присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко
Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Полковник медицинской службы Вооруженных сил Украины, украинский военный медик, начальник Черниговского военного госпиталя, Александр Слесаренко в ходе российского вторжения в Украину сменил свой белый халат на бронежилет и оказывал помощь непосредственно в местах боевых действий. За это он был удостоен награды.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о Слесаренко

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Участие в войне в Афганистане

Во время войны в Афганистане наравне с другими военнослужащими он воевал в составе 80-й отдельной разведроты 103-й воздушно-десантной дивизии. Каждый прожитый там день был равен году. На его счету сотни спасенных жизней офицеров и солдат

Боевой опыт на Донбассе

В 2014 году с началом боевых действий на Донбассе он работал в Черниговском военном госпитале, работа медучреждения была перестроена под военные нужды. Сначала палаты наполнялись мобилизованными бойцами из полигонов, а затем в Чернигов начали доставлять первых раненых героев-защитников.

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"Эти дни очень хорошо помню. Начало агрессии "братского государства" … Первая и вторая волны частичной мобилизации в Украине… Мобилизованных из учебных центров принимали с разными заболеваниями. После этого с огнестрельными и множественными осколочными ранениями поступали военные с Донбасса. Мы спасали жизнь раненым героям, воевавшим под Углегорском и выходившим из Дебальцево. Ребята прошли самые жестокие бои под Металлистом, Счастьем, Станицей Луганской", – рассказал он.

Спасение жизней в нынешней войне

С начала войны в Украине Слесаренко регулярно выезжал в район боевых действий для непосредственного участия в оказании медицинской помощи раненым.

Опыт медика в Афганистане и на Донбассе, помогает ему в нынешних условиях спасать жизни украинцев.

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По его словам, пока в Украине будет продолжаться война, медики будут держать оборону своим оружием – медицинскими инструментами.

Благодаря профессионализму медика, в Чернигове медицинскую помощь получили более 450 военнослужащих, сейчас он также продолжает спасать жизни.

11 апреля 2022 года Указом Президента Украины Александру Слесаренко присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Награды

  • Орден Красной Звезды (дважды);
  • Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" ІІІ степени;
  • Герой Украины (2022);
  • Орден Даниила Галицкого (2022);
  • Заслуженный врач Украины (2017).

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